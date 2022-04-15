Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта, повідомляє прес-служба ДБР.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

12 квітня 2022 року Медведчука затримали.

Державним бюро розслідувань продовжується робота з притягнення до відповідальності державних зрадників й конфіскації їх майна, як того вимагає закон.