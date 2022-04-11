Офіс генпрокурора вжив заходи щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яхти ROYAL ROMANCE, яка відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні, належить чинному народному депутату України Віктору Медведчуку, який підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Наразі яхта вартістю близько 200 млн доларів США, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває у порту м. Рієка, Республіка Хорватія.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюється Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України, за оперативного супроводу СБУ.
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