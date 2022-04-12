Президент Володимир Зеленський повідомив про проведену спецоперацію СБУ із затримання народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» й кума Путіна Віктора Медведчука.
Як повідомлялося, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
27 лютого радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время