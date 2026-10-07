ДБР викрило схему продажу деревини за збитковими для держави цінами

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 12 посадовцям однієї з філій ДП «Ліси України» та лісових господарств Рівненської й Волинської областей. Справу розслідують у межах спецоперації «Зелений щит», повідомили в ДБР.

Серед підозрюваних – керівник відділу продажів однієї з філій ДП «Ліси України», фахівець цього відділу та десятеро посадовців, які на час описаних подій очолювали лісові господарства у двох областях.

За даними слідства, через продаж деревини за збитковими для державного підприємства цінами «Ліси України» зазнали збитків на понад 6 млн 851 тис. грн.

Як встановило слідство, у грудні 2024 року – січні 2025 року посадовці організували продаж значних обсягів необробленої деревини двом підприємствам-експортерам.

За версією ДБР, керівники лісових господарств за вказівкою інших фігурантів незаконно продовжили строки дії договорів купівлі-продажу. Це дало змогу покупцям у січні 2025 року продовжити отримувати деревину за цінами, які були збитковими для державного підприємства.

Загальна сума завданих державі збитків, за даними Бюро, становить понад 6 млн 851 тис. грн.