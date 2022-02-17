Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в территориальную оборону столицы. Об этом он заявил в начале заседания Киевского городского совета.

«Я обращаюсь к депутатам Киевсовета! Мы с вами принимаем решения, важные для безопасности и обороны города. Но также мы должны показывать своим примером, что готовы – все вместе, бок о бок – защищать нашу столицу, если наступит критический момент. Призываю всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева!» – сказал мэр.

Он отметил, что на заседании городского совета присутствует командир 112-й бригады терробороны столицы подполковник Александр Павлий.

Чтобы ускорить принятие депутатами решения о вступлении в терроборону города, а также саму процедуру, в кулуарах Киевсовета организовали прием заявлений на вступление в территориальную оборону.

«Можно подать заявление и проконсультироваться, что делать и что нужно, чтобы подписать контракт резервиста территориальной обороны Киева. Поэтому покажите киевлянам, что готовы их защищать!» – сказал Кличко.