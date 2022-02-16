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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 18 февраля проведет заседание, на котором рассмотрит ситуацию, сложившуюся вокруг национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022».

Как сообщила пресс-служба  вещателя, внеочередное заседание наблюдательного совета НОТУ состоится в пятницу, 18 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что 16 февраля будет собрание оргкомитета национального отбора на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022» относительно участия в конкурсе победителя нацотбора певицы Алины Паш.

12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).  

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.  

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.

«Евровидение-2022» состоится в Турине (Италия). Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, Украина выступит в первом. Финал конкурса состоится 14 мая.
ForUm

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