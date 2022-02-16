По состоянию на 5-13 февраля относительно наибольшую поддержку имеет партия «Европейская солидарность», которую поддержали бы 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте – «Слуга народа», за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди определившихся с выбором. Разница между партиями – сверх погрешности, то есть формально «ЕС» находится на первом месте, «Слуга народа» – на втором.

Третье место делят партии «Батькивщина» (соответственно, 7,8% и 11,5%) и «ОПЗЖ» (6,8% и 10,1%). Кроме этого, более 5% имеют партии «Наши» (4,2% и 6,2%), «Разумная политика» (3,9% и 5,8%) и «Сила и честь» (3,5%). 5,1%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года в случае практически всех партий (в т.ч. лидеров-партий) разница в рейтинге – в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не было. Только в случае партий «Сила и честь» и «Голос» имеет место некоторое снижение рейтинга. В то же время, если в декабре 2021 года разница между «ЕС» и «Слугой народа» была в пределах статистической погрешности (т.е. формально партии делили первое место), то сейчас «ЕС» имеет «чистое» первое место, а «Слуга народа» – второе место.