В рейтинге городов по количеству пробок украинская столица заняла 3-е место. Одна из причин – резкое увеличение количества автомобилей, написал в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой.



По его словам, время, проведенное киевлянами в пробках в 2021 году, выросло на 56%. Это значит, что 30-минутная автомобильная поездка занимала в среднем 47 минут. Обычный владелец автомобиля простоял в пробках в среднем 229 часов или 9,5 дней в году. Самым загруженным днем ​​стало 8 февраля 2021 года. Тогда средняя задержка составила 139%.



Он добавил, что передвигаться автомобильным транспортом стало сложнее, но ничего удивительного в этом нет. Ведь за 2021 год в Киеве стало на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году. В январе 2022 года в столице было зарегистрировано 1,38 миллиона автомобилей. Это вдвое больше, чем было в 2015-м – 695 тысяч.



«Для сравнения – столица Норвегии Осло в том же рейтинге пробок занимает 246 место, а уровень загрязнения воздуха здесь один из самых низких в Европе. Это стало возможным из-за того, что с 2015 года многие улицы Осло превратились в пешеходные и велосипедные, а в центре города запретили парковку. В то же время в Осло значительно расширили трамвайные маршруты, снизили цены на проезд в городском транспорте, а также ввели субсидии для покупателей электровелосипедов», – сказал Яловой.



Как пояснил политик, проблема пробок в Киеве не уникальна. В свое время ее пришлось ощутить многим мировым столицам. Часть из них (как Осло) смогли решить этот вопрос. Власти этих городов давно поняли, что количество автомобилей в городе увеличивается пропорционально развитию автомобильной инфраструктуры. Иными словами, строя все больше новых транспортных развязок (как Киев), город лишь усугубляет связанные с этим проблемы.



«Рецепт как избавиться от этой зависимости – прост. Нужно отвлечься от обустройства города для автомобилистов и направить часть средств на развитие других видов мобильности – общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения», – считает Яловой.