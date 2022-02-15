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Во время слухов о войне нужно молиться Господу Иисусу Христу и просить, чтобы Он даровал мир и сохранил от всякого зла.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

Священник отметил, что в Евангелии от Матфея Господь говорит о том, что «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф 24:6).

«Сегодня, когда видим огромное количество информации о грядущей полномасштабной войне, не будем впадать в панику, не будем ужасаться, унывать и отчаиваться. Ведь от нас мало что зависит в данной ситуации. Можем только хранить мир внутри себя, не поддаваться панике, чтобы мир сохранялся в семьях и среди родных и близких», - сказал отец Лука.

Он подчеркнул, что нужно молиться Подателю мира и всяческих благ -  Господу нашему Иисусу Христу. И привел слова великого святого Николая Сербского, который сказал: «Без Бога и врач не исцелит, и воин не защитит». 

«Поэтому будем просить Господа, чтобы Он даровал мир и сохранил от всякого зла», - заключил архимандрит Лука (Винарчук).
ForUm

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