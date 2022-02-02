В Государственном бюро расследований заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина не было видео, которое обнародовал вчера журналист Украинской правды Михаил Ткач. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Материалов, обнародованных журналистами издания «Украинская правда», к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было», - говорится в сообщении.

Следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты.

«К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам», - заявили в бюро.

Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату.

Видео будет истребовано в законном порядке, исследована и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля 2022 Украинская правда обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

Трухина исключили из партии.