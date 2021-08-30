Около 30 украинских медиа удалили на своих ресурсах сообщение о дорожно-транспортной аварии с участием народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина, пишет Радио Свобода.

По данным СМИ, якобы Трухин на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет светофора. В результате столкновения телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Украинской Ассоциации футбола Лучано Лучи. Как отмечает издание ИА «Центр новостей», ссылаясь на разговор с очевидцами аварии, депутат Александр Трухин был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла еще 23 августа. Новость об этом сразу опубликовали десятки украинских медиа, однако в течение следующих нескольких дней, одно за другим, без объяснений, СМИ начали удалять сообщения о ДТП, или же менять их таким образом, что упоминаний о народном депутате Трухина там не оставалось. Несмотря на это, журналистам удалось найти видео, которое проливает свет на эту историю и, как минимум, доказывает, что Трухин находился на месте совершения аварии.

Утром 23 августа Трухин был в Полтаве. Там он принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага. К Полтавщине Трухин имеет прямое отношение: он является главой партийной ячейки партии в Полтавской области.

Как сообщали СМИ, ДТП с участием депутата произошло в тот же день в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев. Трухин был за рулем автомобиля марки «Audi». Он не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости совершил наезд на автомобиль марки «Ford», который в свою очередь протаранил автомобиль «Daewoo».

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

В полиции факт ДТП также подтвердили, но имен участников не назвали.

В украинской федерации футбола факт ДТП подтвердили почти сразу. После аварии там сообщили, что Лучано Лучи и его помощник Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они потеряли сознание. О Трухине в сообщении УАФ упоминания не было.

Новость о ДТП с участием депутата от «Слуги народа» напечатали десятки украинских медиа. Однако уже через несколько дней это сообщение или исчезло совсем, или из него убрали имя Александра Трухина.

Главный редактор издания «Трибуна» Олег Щербаков сообщил, что ему на почту также поступило предложение снять новость о Трухине в обмен на компенсацию.

В ответ журналисты «Трибуны» проанализировали ряд новостей, где упоминалась ДТП с участием Трухина, и обнаружили, что более 30 изданий, как общенациональных, так и спортивных, удалили новость об аварии или отредактировали ее.

К примеру, все эти ссылки ранее вели на новость об Александре Трухине. Сейчас же большинство из них выдает ошибку.

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Шеф-редактор издания ИА «Центр новостей» Ольга Витак так же сообщила, что ей на почту пришли «письма счастья», в которых «на коммерческой основе» предлагается удалить материал о ДТП с участием Александра Трухина.

Спортивный журналист и корреспондент автопроекта «Зупини_Лося» Константин Андриюк сообщает, что за удаление новости о Трухина сайтам предлагали минимум 200 долларов.

Несмотря на многочисленные попытки скрыть участие Трухина в ДТП, журналистам удалось получить видео, которое проливает свет на эту историю.

29 августа в эфире телеканала Kyiv LIVE показали сюжет с места ДТП с участием Трухина. В репортаже, который длится более чем минуту, журналист опрашивает свидетелей и потерпевших. Автор сюжета утверждает, что, «по словам потерпевших, аварию спровоцировал Трухин». И хотя в кадре несколько раз появляется сам Трухин, его комментариев в сюжете нет.

В то же день эфирное версия сюжета была опубликована на ютуб-канале Kyiv LIVE. Однако на ютубе материал провисел около 30 минут, после чего был удален.

Вскоре журналист Алексей Братущак нашел сюжет съемочной группы Kyiv LIVE в эфире телеканала через сервис Megogo и опубликовал его на своей странице в фейсбуке.

Фактически это единственное видео, которое есть в открытом доступе и которое доказывают, что народный депутат Трухин был на месте аварии.

Официальных комментариев об участии депутата «Слуги народа» Трухина в ДТП 23 августа пока нет.