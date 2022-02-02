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Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила о решении исключить народного депутата Александра Трухина из политсилы.

«Как глава политической партии «Слуга народа», приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии», - написала она в Facebook. 

Партия также призывает фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде незамедлительно собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля 2022 Украинская правда обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.
ForUm

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