Национальная гвардия обнародовала имена военнослужащих, убитых в результате стрельбы на территории «Южмаша» в Днипре.

Вечная память погибшим:

старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);

младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);

старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);

солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана);

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.