Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на госпредприятии «Южный машиностроительный завод» имени А.Макарова (Южмаш), задержан, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«По моему приказу будет создана комиссия по вычитанию обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег», - написал он.

Также, по словам министра, будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.