Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко.

Заседание было перенесено на 11 февраля 2022 года, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

19 января 2022 Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину

21 января Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения к Порошенко.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.