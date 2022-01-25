Киевский апелляционный суд сообщает, что рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 года об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко 28 января.

Судебное заседание назначено на 11:00.

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Н. Ященко, судьи В. Лашевич, И. Рыбак.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

21 января Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу.