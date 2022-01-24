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В ГБР напомнили, что 19 января 2022 Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины.

«В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», - подчеркнули в ГБР.

Ранее Порошенко заявил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
ForUm

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