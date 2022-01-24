Пятый президент, нардеп Петр Порошенко заявил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

«Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что Европейскую Солидарность в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть военные билеты в Брюссель – и, что важно, билет назад», – приводит слова Порошенко пресс-служба политсилы.

«Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи, запланированные на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти – во время войны», – отмечает лидер партии.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.