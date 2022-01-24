Украина разочарована позицией федерального правительства Германии, которое поддерживает «Северный поток-2» и выступает против поставок оборонного вооружения украинскому государству. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии немецкому изданию Bild.

«Такое неоказание помощи выглядит предательством друзей в драматической для нашей страны ситуации – когда российские войска угрожают Украине на ее границах. Нашему государству оружие нужно, чтобы защищаться, а не нападать на кого-то! Поэтому возникает вопрос: на чьей стороне сегодня германское правительство? На стороне свободы, а значит – Украины? Или на стороне агрессора? И, убежден, нужен четкий сигнал от самой мощной страны Европы!» – подчеркнул Кличко.

Напомним, министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины, отметив, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину.

СМИ сообщили, что Германия якобы против того, чтобы эстонцы передали украинцам оружие немецкого производства.

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.