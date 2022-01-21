Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины, отметив, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину.

«Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза - война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору», - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что доволен тем, что после консультации с союзниками Эстония приняла решение передать Украине системы вооружений.

«Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран», - указал Лаанет.

Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

Страны Балтии продолжат сотрудничество для оперативной поставки оружия в Украину. Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.