На фоне возрастания опасности нового вторжения России в Украину все большее число стран заявляют о готовности помочь Украине оружием. Среди таких стран есть и Эстония.

Однако Германия якобы против того, чтобы эстонцы передали украинцам оружие немецкого производства. Как минимум. Как передает 24 канал, об этом со ссылкой на информированные источники сообщили американские журналисты.

Источники американского издания среди эстонских и немецких официальных лиц сообщили, что Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.

Ранее в этот же день, 21 января, Эстония заявила, что готова дать Украине оружие для защиты от России – противотанковые Javelin и другие виды. Но на это нужно разрешение стран-производителей.

И если с первыми проблем не должно быть (производители Javelin – США, а они и сами поставляют Украине оружие, и другим странам делать этого не запрещают), то с "другими видами" не все так просто.

В частности, говорится о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, (стреляются на 20 километров). Эстония готова отдать их Украине, но не готова Германия.

Впрочем, как отмечают на портале Defence Express, не совсем понятно, почему Эстония просит разрешения на передачу этого оружия у Германии. Ведь эта страна не является производителем Д-30. Сами гаубицы произведены еще в СССР, затем их отдали в советскую Восточную Германию, а в 1990-х – в Финляндию. И та уже передала Эстонии – в 2009 году.

Впрочем, возможно, обращение за разрешением касается и других видов вооружения, о которых публично не сообщали.

В целом же у Германии есть четкая позиция: поставки оружия Украине могут спровоцировать Россию на радикальные шаги, поэтому лучше такого риска избегать. И, соответственно, само оружие Украине германия не дает.

Впрочем, в эстонском правительстве говорят, что еще пытается убедить Берлин передумать.

Напомним, министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины, отметив, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину.