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Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что его партия «Свобода и солидарность» (SAS) осуждает аннексию Крыма Россией. При этом он назвал «личным мнением» свои слова, что «россияне не вернут Крым». Об этом Сулик сообщил в комментарии Радио Свобода.

 «Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности», – говорится в ответе Сулика.

При этом он повторил свой месседж, что некоторые экспортеры из Словакии пострадали от антироссийских санкций.

 «Мое мнение было об экономическом эффекте (антироссийские санкции, – ред.). Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций», – сообщил Сулик.

Ранее, комментируя высказывания Сулика, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил Украину, что правительство страны не предпримет никаких действий, чтобы оправдать нарушение Россией международного права и аннексии Крыма.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции против РФ только вредят, и РФ все равно не вернет Украине Крым.

«Странам нужно торговать между собой, некоторые наши экспортеры также пострадали. Санкции только вредят, а Россия все равно не вернет Крым. Нужно смотреть вперед и выстраивать отношения», - сказал Сулик.

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра.
ForUm

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