Посольство Украины в Словакии требует извинений от словацких депутатов, причастных к инциденту с украинским флагом в парламенте страны.

«Имеем поддержку и Национального Совета Словакии. Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы и Андрея Медвецки не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений», - сообщается в твиттере ведомства.

8 февраля депутаты от пророссийских партий SMER и «Народной партии Наша Словакия» пытались сорвать внеочередное заседание словацкого парламента, на котором планировалось утвердить оборонное соглашение с США. Депутаты от ультраправой партии «Народная партия Наша Словакия» Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Вместо этого представители партии «Свобода и Солидарность» (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины. После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.