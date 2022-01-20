В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении в business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии», - подчеркнули в МИД.

Комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

В МИД потребовали публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции против РФ только вредят, и РФ все равно не вернет Украине Крым. «Странам нужно торговать между собой, некоторые наши экспортеры также пострадали. Санкции только вредят, а Россия все равно не вернет Крым. Нужно смотреть вперед и выстраивать отношения», - сказал Сулик.