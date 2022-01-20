Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заверил Украину, что правительство страны не будет заниматься какой-либо деятельностью, чтобы оправдать нарушение Россией международного права и оккупацию Крыма, сообщает издание Denník N.

«Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции в отношении Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось, и которая является обязательной для членов правительства», - говорится в заявлении премьер-министра, передает Интерфакс-Украина.

Хегер ожидает, что министр иностранных дел Иван Корчок рассмотрит ситуацию с министром экономики Суликом.

Напомним, ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции против РФ только вредят, и РФ все равно не вернет Украине Крым.

«Странам нужно торговать между собой, некоторые наши экспортеры также пострадали. Санкции только вредят, а Россия все равно не вернет Крым. Нужно смотреть вперед и выстраивать отношения», - сказал Сулик.

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра.