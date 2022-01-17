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Государственное бюро расследований не привлекало адвоката безвозмездной вторичной правовой помощи для предоставления Порошенко Петру Алексеевичу в суде. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

«Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский суд.

Следователи Государственного бюро расследований в аэропорту «Жуляны» пытались вручить Порошенко  повестку о вызове в суд на 11:00 понедельника, но не смогли этого сделать «из-за оцепления».
ForUm

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