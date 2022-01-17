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Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко приехал в Печерский районный суд Киева, где состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

Политик прибыл к зданию суда около 10:50 в сопровождении членов фракции «Евросолидарность». Здесь его встретили несколько сотен сторонников.  

Порошенко выступил перед участниками акции.

Как сообщал ForUm, утром 17 января Порошенко вернулся в Украину.

В этот же день в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.
ForUm

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