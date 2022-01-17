Выступление пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко после возвращения из заграничных поездок в страну перед своими сторонниками свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам», - сказал Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, действия Порошенко не имеют ни малейшего отношения к реальной политике. «Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов», - сказал советник главы Офиса президента.

Как сообщал ForUm, утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский суд.

Следователи Государственного бюро расследований в аэропорту «Жуляны» пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд на 11:00 понедельника, но не смогли этого сделать «из-за оцепления».