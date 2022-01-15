Скандального черновицкого блогера Александра Залиско оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина во время так называемой «голодной тусы». Сам блогер не явился на судебное заседание, вместо него пришел адвокат, заявивший, что обвиняемый признает свою вину, сообщает Zaxid.net.

«Заседание суда прошло 13 января. Обвиняемого Александра Залиско не было при рассмотрении дела. Его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа», – рассказал судья Галицкого райсуда Олег Юркив.

Инцидент с «голодной тусой» произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний блогер из Черновцов Александр Залиско устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело благодаря скандальной истории в Instagram ведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал «Голодная туса».

После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых, хотя администрация здания заявляла об обмане со стороны организаторов вечеринки, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением посторонних артистов.

Этим инцидентом также заинтересовалась полиция. А 29 ноября на организатора вечеринки Александра Залиско составили протокол за нарушение карантинных ограничений по ч.1 ст.44-3 КУоАП.

Резонанс скандальной вечеринки понемногу утихал, однако 3 декабря во Львовском горсовете внезапно скончался 75-летний директор львовского Дома ученых Роман Славитич, у него случился сердечный приступ. Через несколько часов после того, как информация о смерти мужчины появилась в СМИ, Залиско обнародовал два видеоролика. На одном он выразил соболезнования родным умершего и извинился за свои поступки. На втором он записал эмоциональное видео, где плачет и просит людей перестать винить в смерти мужчины и писать жесткие комментарии. В тот же день вечером блогера госпитализировали с нервным срывом.

Сейчас Александр Залиско продолжает жить обычной блоггерской жизнью: постится новые фото в Instagram, снимает видеоролики, делится планами и даже занялся благотворительностью. Заседание суда он не комментирует, ведь о скандале с вечеринкой блоггер в своем Instagram больше не упоминает.