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В пятницу утром, 3 декабря, во Львовском горсовете внезапно скончался 75-летний директор львовского Дома ученых Роман Славитич.

Недавно Дом ученых оказался в центре скандала из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодоморов. На следующий же день городские власти запретили работу Дома ученых на неопределенный срок, а полиция начала расследование.

«Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитичу. По словам очевидицы, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора», - сообщила пресс-служба горсовета.

По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитичу было 75 лет.  

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что около 8:00 Славитич пришел к нему на встречу, о которой сам попросил накануне. Его провели в кабинет, где ему стало плохо, он потерял сознание.  

По предварительным выводам Славитич умер от сердечного приступа.

Напомним, на этой неделе львовский Дом ученых оказался в центре публичного скандала из-за вечеринки инста-блогеров в День памяти жертв Голодоморов. Тогда администрация Дома ученых, в частности Роман Славитич, заявили об обмане со стороны организаторов вечеринки, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением посторонних артистов.
ForUm

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