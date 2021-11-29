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Полиция Львовской области составила протокол о несоблюдении карантинных ограничений на черновицкого блогера Александра Залиско, организовавшего громкую вечеринку во Львове в День памяти жертв голодоморов.

Как сообщила пресс-служба полиции, в субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова.

Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области.

За нарушение карантинных ограничений составлен протокол по ч.1 ст.44-3 «Нарушение правил карантина в отношении людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен.

На свой день рождения, совпавший с Днем памяти жертв голодоморов, Залиско устроил громкую вечеринку в Доме ученых во Львове с эротическими танцами, чем вызвал критику пользователей.

 

 
ForUm

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