Медсестра, пострадавшая на пожаре в Косовской ЦРБ 28 декабря, скончалась.

Эту информацию подтвердили в Косовской ЦРБ, пишет Укринформ.

Известно, что 58-летняя медсестра работала там больше 30 лет. На пожаре женщина получила около 60% ожогов. Тогда ее вместе с двумя медработниками госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, откуда бортом ГосЧС переправили на лечение в ожоговый центр столицы.

Громада Косовщины собрала 100 тыс. грн в помощь пострадавшим на пожаре.

28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены.

Больше всего ожогов – 90% – получила 46-летняя младшая медсестра.

Пожар в Косовской больнице вызвала заупокойная свеча.