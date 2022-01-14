также в разделеПроисшествия
В «Беловежской пуще» провалилось под лед стадо зубров, погибло 21 животное 30
В Кировоградской области перевернулся следовавший в Польшу автобус 17
«Бойтесь и ждите худшего»: Хакеры атаковали правительственные сайты и «Дию» 89
В понедельник на Донбассе погибли два бойца из Днипра 23
В Украине – снова больше 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 10
Стало известно имя убитого под Новотошковским военнослужащего 14
Боевики смертельного ранили военного на Донбассе 17
В Харькове у студента из Конго подтвердили малярию 13
16 детей отравились в аквапарке в Хмельницком 21
На Донбассе нашли мертвым 18-летнего военного 25
В Киеве избили и ограбили журналиста Куликова 56
На Донбассе погибли двое военных 19
В Украине - 5429 новых случаев COVID-19 за сутки 12
В ДТП на Черниговщине пострадали 11 человек, из них ребенок 19
Авиакатастрофа в Иране: Украинские семьи не обращались за компинсацией 16
Мошенники завладели домом в Киеве на основании поддельного решения суда города Севастополя 33
В связи с беспорядками в Казахстане СБУ анонсировала массовые проверки в Украине 439
Возле многоквартирного дома в Харькове обнаружили тело младенца в пакете 22

Медсестра, пострадавшая на пожаре в Косовской ЦРБ 28 декабря, скончалась.

Эту информацию подтвердили в Косовской ЦРБ, пишет Укринформ.

Известно, что 58-летняя медсестра работала там больше 30 лет. На пожаре женщина получила около 60% ожогов. Тогда ее вместе с двумя медработниками госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, откуда бортом ГосЧС переправили на лечение в ожоговый центр столицы.

Громада Косовщины собрала 100 тыс. грн в помощь пострадавшим на пожаре.

28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены.  

Больше всего ожогов – 90% – получила 46-летняя младшая медсестра.

Пожар в Косовской больнице вызвала заупокойная свеча.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги