К пожару в Косовской больнице привели действия человека – его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности, заявили в ГосЧС.

Так, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от covid-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать.

В ГосЧС призвали руководителей медицинских учреждений строго-настрого запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Напомним, вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел пожар. Сообщалось о 2 погибших. По данным ОГА, число жертв возросло до 4 человек.