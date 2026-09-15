Молитва в лісі закінчилася трагедією: під Уманню знайшли тіло хасида

У лісосмузі поблизу Умані під час святкування Рош га-Шана виявили тіло 44-річного громадянина Великої Британії. Чоловік мав єврейське походження та приїхав в Україну напередодні юдейського свята.

Тіло чоловіка знайшли у лісосмузі на вулиці Коцюбинського навпроти одного з будинків. Його виявила група хасидів, які вирушили до лісу для усамітненої молитви — хітбодедуту, що є традиційною практикою серед бреславських хасидів повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на місцеву єврейську громаду..

Правоохоронці встановили особу загиблого. За даними ізраїльських ЗМІ, це Іцхак Ельмакиєс, який проживав у Лондоні та був батьком семи дітей. До України чоловік в'їхав 10 серпня 2026 року.

У поліції Черкаської області повідомили, що під час первинного огляду зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили. Водночас слідчі внесли відомості про смерть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Для встановлення точної причини смерті призначили необхідні експертизи.

Місцева єврейська громада висловлює підозру, що чоловік міг стати жертвою вбивства. Однак українські правоохоронці наразі не підтверджують, що смерть була насильницькою, і остаточні обставини події мають встановити слідство та експертизи.

Як повідомляло раніше ForUa, понад 3 000 жінок і дітей прибули до Умані для святкування Рош га-Шана в цьому році.