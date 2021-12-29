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Во время пожара в Косовской центральной районной больнице погибли 4 человека, сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

«Четыре человека погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое - от пожара», - сказала она с места происшествия.

Трое пострадавших направлены в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Напомним, вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв и пожар. Сообщалось о 2 погибших.
ForUm

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