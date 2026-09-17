В Італії помер найстаріший чоловік Європи

В Італії помер Вітантоніо Ловалло, якого вважали найстарішим чоловіком Європи. Йому було 112 років і 171 день. Про смерть довгожителя 15 вересня повідомили в Gerontology Research Group (GRG).

Ловалло народився у березні 1914 року — ще до початку Першої світової війни. У 16 років він почав працювати: спочатку був пастухом, а згодом займався сільським господарством і доглядав за власним виноградником. Навіть після 100-річного ювілею чоловік продовжував працювати на землі та доглядати за вівцями.

Під час Другої світової війни Ловалло служив на фронті. У 1943 році він потрапив у полон до німецьких військ і залишався там до завершення війни у 1945 році. Після повернення до Італії знову зайнявся сільським господарством.

Місцеві жителі називали його «Зітон». Мер Авільяно Джузеппе Мекка після смерті Ловалло заявив, що місто втратило частину своєї історії, назвавши довгожителя важливою частиною місцевої громади.

Найстарішим чоловіком Європи Ловалло став у травні 2026 року після смерті 112-річного румуна Іллі Чокана. Після смерті Ловалло цей статус перейшов до 111-річного португальця Жоакима Варели.