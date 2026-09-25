Кардіологи назвали ознаки наближення смерті

Деякі симптоми при тяжких серцево-судинних захворюваннях можуть свідчити про різке погіршення стану людини та потребують невідкладної медичної допомоги. Серед можливих проявів фахівці називають виражену слабкість, млявість, задишку та раптове відчуття страху. Також можуть спостерігатися зміни кольору шкіри, розширення зіниць і втрата свідомості.

При тяжкій серцевій недостатності стан пацієнта може швидко погіршуватися. Серед небезпечних симптомів — похолодання кінцівок, синюшний відтінок шкіри, судоми та поява піни з рота.

Також у людини можуть виникати підвищення температури тіла та набряки кінцівок. Сукупність таких симптомів може свідчити про критичний стан, який потребує негайного втручання медиків.

Фахівці наголошують: за появи вираженої задишки, втрати свідомості, судом, синюшності шкіри або інших різких змін стану необхідно негайно звернутися по екстрену медичну допомогу.

Водночас за самими симптомами неможливо достовірно визначити, скільки часу залишається до смерті — це залежить від конкретного захворювання та стану пацієнта.

Як повідомляло раніше ForUa, чотири показники, що свідчать про ризик смертельних захворювань.