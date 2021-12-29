также в разделеПроисшествия
В Украине за сутки 5454 новых случаев COVID-19 6
В Харьковской области на охоте застрелили мужчину 21
Боевики ранили еще двух военных на Донбассе 223
В Днипре задержали мужчину, угрожавшего взорвать Раду 14
На Донбассе за сутки ранены двое военных 24
Данилов: Регион Азовского моря является очень трудным для Украины 21
Разведка США: Россия может напасть на Украину с Азовского моря 29
Командующий ВМСУ: После оккупации Крыма РФ втрое увеличила свой Черноморский флот 15
Украинцам напомнили об ответственности за использование фальшивых тестов на коронавирус 31
Foreign Policy обнародовало новую карту расположения российских войск у границ Украины 166
На Луганщине покончил с собой военный-контрактник 20
В ограждение консульства РФ во Львове бросили «коктейль Молотова» 15
Возле Хмельницкой АЕС три года незаконно добывали песок 30
В отеле под Винницей произошел пожар: один человек погиб, двое пострадали 18
На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение 37
На Донбассе подорвались двое военных, состояние одного – тяжелое 18
В Украине за воскресенье – менее 3 тысяч новых случаев COVID-19 28
Спасатели предупреждают о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах 13

28 декабря в 21:22 на пункт связи 14 Государственной пожарно-спасательной части города Косов поступило сообщение о пожаре в реанимационном отделении Косовской ЦРБ. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, сообщает ГосЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что пожар возник в палате реанимационного отделения, на первом этаже четырехэтажного здания больницы, в палате находились 7 больных.

До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуировано 12 больных.

Из соседней палаты спасли 3 больных.

На месте пожара обнаружены тела 2 погибших (женщины, 1945 г.р. и мужчины 1942 г.р.).

На пожаре получили ожоги 4 работника больницы.

В 21:42 пожар локализован на площади 55 м кв. в 22:00 – ликвидирован.

По информации медицинского персонала, в анатомическом отделении больницы находятся еще тела 2 человек, причина смерти которых устанавливается.

Причина пожара устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6701 грн.
0
Теги