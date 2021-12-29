28 декабря в 21:22 на пункт связи 14 Государственной пожарно-спасательной части города Косов поступило сообщение о пожаре в реанимационном отделении Косовской ЦРБ. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, сообщает ГосЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что пожар возник в палате реанимационного отделения, на первом этаже четырехэтажного здания больницы, в палате находились 7 больных.

До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуировано 12 больных.

Из соседней палаты спасли 3 больных.

На месте пожара обнаружены тела 2 погибших (женщины, 1945 г.р. и мужчины 1942 г.р.).

На пожаре получили ожоги 4 работника больницы.

В 21:42 пожар локализован на площади 55 м кв. в 22:00 – ликвидирован.

По информации медицинского персонала, в анатомическом отделении больницы находятся еще тела 2 человек, причина смерти которых устанавливается.

Причина пожара устанавливается.