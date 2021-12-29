Санитарный самолет ГосЧС Украины доставил женщину, которая пострадала в результате пожара в Косовской больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

29 декабря, в 17:37, санитарный самолет ГосЧС Украины приземлился на аэродроме в Киеве, доставив из Ивано-Франковска одну из женщин, пострадавшую при пожаре в Косовской больнице.

Напомним, 28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены. Продолжается борьба за жизнь еще трех пострадавших, получивших ожоги разной тяжести – от 20 до 80%.