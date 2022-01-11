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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности заявил, что в протестах участвовали «зарубежные боевики», но их тела из моргов и с улиц забрали «другие террористы».

Выступление Токаева показал телеканал Хабар 24.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы», - заявил он.

Токаев утверждает, что целью «зарубежных боевиков» был захват власти.

Как передает Интерфакс, Токаев заявил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что в протестах якобы участвовали боевики «из других стран Центральной Азии, в том числе из Афганистана», сообщает

Он утверждает, что боевики «применяют новую тактику» маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.
ForUm

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