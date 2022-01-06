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Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал «Хабар 24».

По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января, передает Интерфакс.

«Они введены в связи с обострением ситуации, для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка», - сообщил «Хабар 24».

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
ForUm

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