Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Соответствующий указ Токаев подписал в среду, сообщает Интерфакс.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», - говорится в документе.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возлагается на Алихана Смаилова (первый вице-премьер в составе ушедшего правительства, - ред.), говорится в документе.

Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Отправленное в отставку правительство возглавлял Аскар Мамин, назначенный на пост премьер-министра в феврале 2019 года.

Отставке правительства Казахстана предшествовали массовые протесты. Начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросли в протесты по всей стране. В ряде городов Казахстана люди вышли на улицы в поддержку митингующих в Жанаозене. Помимо требований о снижении цен на газ люди стали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др. В самом крупном городе страны Алматы начались массовые беспорядки.

В ночь на среду президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения на период до 19 января.