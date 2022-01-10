Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назвал последние события в стране «попыткой государственного переворота». Об этом он заявил 10 января на онлайн-саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Радио Свобода.

Военный контингент этой организации, основу которого составляют российские военнослужащие, сейчас находится в Казахстане по запросу Токаева.

Президент Казахстана не сказал, какие политические силы стояли за «попыткой переворота». По словам Токаева, «под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, бандиты, мародеры и мелкие хулиганы», а затем и «вооруженные боевики, ожидавшие в свое время». Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за границы, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идет речь, он не сказал.

Токаев заявил, что власти выполнили требования участников мирных акций протеста, в том числе о снижении цен на горючее, и призвал не смешивать мирные акции с беспорядками. По его словам, армия в Казахстане никогда не будет стрелять в мирных протестующих. Ранее слова Токаева о том, что сотрудники силовых структур имеют право стрелять без предупреждения, раскритиковали как правозащитники, так и представители стран Запада, в частности, госсекретарь США.

Президент Казахстана также заявил, что прибытие сил ОДКБ нарушило планы якобы организовавших переворот, в частности, помогло возобновить порядок в Алматы. Он также поблагодарил за помощь лично президента России Владимира Путина.

Токаев подтвердил, что во время беспорядков погибли 16 работников силовых структур. Число погибших гражданских лиц он не назвал, сказав, что данные уточняются.

Путин в своем выступлении сказал, что угроза Казахстана исходила не от участников мирных протестов, а от вооруженных лиц. При этом он сказал, что «применялись известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков». Что он имеет в виду, российский президент не сообщил. Путин также сказал, что страны ОДКБ не допустят у себя «цветные революции» и вспомнил о «внешнем вмешательстве». По словам российского президента, контингент ОДКБ останется в Казахстане на ограниченное время и затем оттуда будет выведен.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь и Таджикистан. С просьбой о размещении контингента Токаев обратился вечером 5 января после того, как правительственные силы фактически потеряли контроль над крупнейшим городом Казахстана, столицей Алматы. В городе начались грабежи и мародерства с участием вооруженных людей. Этому предшествовали массовые протесты в основном с социально-экономическими требованиями. Как именно начались беспорядки, кто их организовал и кем были вооружены люди – неизвестно. Власти Казахстана официально заявляли о некоторых подготовленных извне террористах. При этом был арестован бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, сняты с должностей несколько человек, близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, а сам Назарбаев – как утверждает его представитель, добровольно – покинул пост председателя Совета безопасности, который занял Токаев.

2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстранты поддержали жители других городов страны. Сначала люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций стали выступать с политическими требованиями, в частности об отставке правительства. Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание акимата (мэрии) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий. Аналогичные события произошли в ряде других городов, преимущественно на юге страны. Сейчас власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию.