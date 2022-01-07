Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступил с видеообращением на фоне массовых протестов в стране. Он заявил, что приказал открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения и что «террористов и бандитов нужно уничтожать — и это будет сделано в ближайшее время», пишет Бабель.

Токаев заявил, что «боевики» (участники акций протеста) до сих пор не сложили оружие, поэтому «спецоперация» против них продолжается — их «ликвидируют», если они не сдадутся.

Президент Казахстана отметил, что подготовкой «боевиков» занимался «единый командный пункт» и что страна имеет дело как «с местными, так и с иностранными бандитами и террористами». Кроме этого, Токаев назвал свободные СМИ, которых в стране почти нет, и «зарубежных деятелей» соучастниками трагедии — «из-за действий террористов пострадали и убиты сотни гражданских и военных».

Что касается требований участников акций протеста, то Токаев услышал те, «которые выражались в мирных формах». Отметим, что первоочередным требованием было снижение цен на газ, а затем люди на протестах начали выдвигать политические требования: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу.