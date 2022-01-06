Иран отказался от обязательств присоединиться к переговорам с Международной группой по координации и помощи жертвам ущерба рейсу PS752. Об этом говорится в совместном заявлении Украины, Канады, Швеции и Великобритании, обнародованное ММИД Украины.

В заявлении по случаю второй годовщины трагедии государства указывают на то, что призвали Иран присоединиться к переговорам о выполнении собственных международно-правовых обязательств по возмещению ущерба из-за сбивания самолета. В частности, Международная группа предлагала Тегерану присоединиться к переговорам до 5 января 2022 года.

«К большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой. Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещение ущерба за ущерб PS752», – говорится в обращении.

Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв.

«Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, Международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права», - заявили в группе.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.