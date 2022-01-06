Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко намерен вернуться в страну 17 января.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине», - говорится в его Facebook.

Порошенко сообщил, что следующую неделю – с 10 по 15 января – будет работать в Европе «над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране».

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.