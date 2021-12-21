Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, вернется в Украину в первой половине января.

Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

«Мне передают поздравления из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков Зеленского», - сказал Порошенко.

Он сообщил, что находится в Варшаве.

«Мы точно должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью нечего предложить обществу объясняются подобные действия со стороны Зеленского и его советников», - считает пятый президент.

«Хочу объявить, что мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма», - заверил Порошенко.

«Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход «красных линий». Это уже не шутки. Шутки кончились! И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию. Итого к победе! И до встречи в Украине», - сказал Порошенко.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.