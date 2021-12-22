Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе «Приватбанка» меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске, сообщила пресс-служба НАБУ.

Напомним, бывший глава правления ПАО КБ «Приватбанк» подозревается в растрате средств финучреждения.

Он – один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой «Приватбанк» потерял 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн по курсу НБУ). В целом по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд грн, выведенных из-за мошеннических схем. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.

Напомним, в марте НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении Дубилета в розыск.