У бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета есть гражданство Израиля, где он проживает с 2017 года.

Об этом сообщил адвокат Александра Дубилета во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает hromadske.

Адвокат сообщил, что его подзащитный направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, где указал свое местонахождение.

«Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Это подтверждается документами, которые мы уже предоставили. Сообщил о том, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране», — отметил адвокат.

По словам защитника, Дубилет не скрывается от следствия и хочет участвовать в судебных заседаниях. В то же время из-за ограничений в Израиле он не может приехать в Украину.

Изданиt LB.ua ранее опубликовало заявление Дубилета, в котором он также отмечал, что четыре года проживает в Израиле (однако не упоминал о гражданстве) и не скрывается от следствия.

Как сообщал ForUm, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам Приватбанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днипро) Елене Бичихиной.

По оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.