Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета.

Так как Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства», сообщил Центр противодействия коррупции.

Решение следственного судьи означает, что подозрение, которое было предъявлено ​​Дубилету, полностью обоснованно. А сообщение о нем состоялось в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.

Напомним, по версии следствия накануне национализации «Приватбанка», его топ-чиновники совершили растрату 315 млн долларов в пользу связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd. Детективы считают, что именно Дубилет, используя поддельные банковские документы и фиктивное кредитование, распорядился перечислить эти средства с корреспондентского счета «Приватбанка», открытого в одном из европейских банков.

Кроме этого, Дубилета также подозревают в растрате почти 137 млн ​​грн, которые за день до национализации «Приватбанка» безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами «Привата».